Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Сюжет:

Решение о судьбе россиянки Сапеги примет суд в Минске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о дальнейшей судьбе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги примет белорусский суд после окончания расследования ее дела. Об этом сообщил в воскресенье, 30 мая, газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Обмен сомнениями: как Лукашенко ответил на обвинения из-за посадки лайнера
Президент Белоруссии — о планах Романа Протасевича устроить мятеж в республике

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — заявил Макей.

В настоящее время следствие проверяет ее на причастность к управлению Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где во время массовых протестных акций после выборов президента в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

По словам Макея, он обсудил задержание Сапеги с российской стороной.

«Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим [российским] коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что есть категория граждан, которые могут скептически относиться к работе белорусских правоохранительных органов, однако следует разбираться в каждом конкретном случае. Он называл действия белорусских правоохранителей абсолютно адекватными в отношении складывающейся ситуации.

«Если бы протесты были мирными, никто бы не предпринимал силовых действий со стороны правоохранительных структур», — прокомментировал Макей.

Он также указал, что Белоруссия столкнулась с ситуацией, когда перед выборами в стране уже раскрывались группы людей с криминальным прошлым, которые за рубежом прошли подготовку для участия в акциях протеста.

«Это что, нормально? Поэтому надо дождаться итогов расследования, решения судебных инстанций, а дальше уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе госпожи Сапеги», — заявил министр.

По его мнению, вероятнее всего, суд по делу россиянки состоится в Белоруссии, поскольку вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в белорусские структуры.

«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — резюмировал Макей.

Срок задержания Сапеги в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021