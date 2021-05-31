Решение о судьбе россиянки Сапеги примет суд в Минске

Решение о дальнейшей судьбе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги примет белорусский суд после окончания расследования ее дела. Об этом сообщил в воскресенье, 30 мая, газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — заявил Макей.

В настоящее время следствие проверяет ее на причастность к управлению Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где во время массовых протестных акций после выборов президента в августе 2020 года года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

По словам Макея, он обсудил задержание Сапеги с российской стороной.

«Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим [российским] коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что есть категория граждан, которые могут скептически относиться к работе белорусских правоохранительных органов, однако следует разбираться в каждом конкретном случае. Он называл действия белорусских правоохранителей абсолютно адекватными в отношении складывающейся ситуации.

«Если бы протесты были мирными, никто бы не предпринимал силовых действий со стороны правоохранительных структур», — прокомментировал Макей.

Он также указал, что Белоруссия столкнулась с ситуацией, когда перед выборами в стране уже раскрывались группы людей с криминальным прошлым, которые за рубежом прошли подготовку для участия в акциях протеста.

«Это что, нормально? Поэтому надо дождаться итогов расследования, решения судебных инстанций, а дальше уже можно будет говорить о дальнейшей судьбе госпожи Сапеги», — заявил министр.

По его мнению, вероятнее всего, суд по делу россиянки состоится в Белоруссии, поскольку вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в белорусские структуры.

«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — резюмировал Макей.

Срок задержания Сапеги в Белоруссии 26 мая был продлен на два месяца. За день до этого в сети появилось видео допроса девушки. Она заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. После посадки Сапегу и Протасевича задержали.