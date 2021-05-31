Похоже, Россия всё-таки разорвет налоговое соглашение (СИДН) с Нидерландами. 19 мая Совет Федерации одобрил закон о денонсации, 26 мая его подписал президент. Голландия не смогла убедить Минфин в предоставлении налоговых льгот реальному бизнесу в Нидерландах — министерство увидело в них лазейки для вывода денег из страны. Если Москва уведомит Амстердам о разрыве соглашения до 30 июня, то с 1 января 2022 года после 23 лет применения оно перестанет действовать.

Отсутствие СИДН для российских компаний — куда более болезненная ситуация, чем соглашение, пересмотренное по кипрскому образцу. Разрыв приведет к тому, что дивиденды будут облагаться по ставке 15%, а остальные доходы (за редким исключением), включая проценты, роялти, доходы от реализации акций фирм (активы которых в основном представлены недвижимостью в России) — по ставке 20%. Причем льгот лишатся как публичные компании, так и банки.

С негативными последствиями разрыва СИДН могут столкнутся не только компании, совершающие платежи в пользу Нидерландов, но и бизнес, получающий дивиденды от голландских «дочек». Сегодня они не облагаются налогами в Голландии на основании локального освобождения, ключевым условием для применения которого является наличие СИДН. Без налогового соглашения дивиденды будут облагаться в Нидерландах 15% налогом у источника дохода. Бизнес надеется, что Минфин подготовит поправки в Налоговый кодекс, которые смогут смягчить удар от разрыва СИДН, но сегодня нет даже проекта такого закона. Непонятно, будут ли в итоге такие льготы предусмотрены, и если да, на кого они будут распространяться. Вряд ли стоит ожидать, что ими сможет воспользоваться большое число компаний. Хотелось бы ошибиться, но, скорее всего, они будут нацелены на узкий круг налогоплательщиков.

Поэтому стоит не рассчитывать на щедрость Минфина, а иметь в рукаве план отхода (из Нидерландов).

Можно рассмотреть несколько стратегий. Например, ликвидацию голландской холдинговой компании. Если в структуре бизнеса она находится под российским холдингом, то такой маневр надо успеть совершить до конца 2021 года, пока СИДН всё еще действует. Это позволит сэкономить на 15% налоге на доходы у источника дохода в Нидерландах. Времени мало, но шансы успеть велики, если начать уже сейчас.

Другая альтернатива — редомициляция (возвращение в родную юрисдицию) голландской компании в Специальный административный район (САР). Это возможно в два этапа: сначала нужно перевезти организацию в одну из стран ЕС (например, Люксембург или Кипр), а уже потом в РФ. Но и здесь отсутствие СИДН может привести к негативным налоговым последствиям. Голландские налоговые органы могут по-прежнему считать компанию своим налоговым резидентом и облагать налогами ее доходы. А отсутствие СИДН грозит двойным налогообложением. Тем не менее САРы продолжают набирать популярность. Этому способствует процесс пересмотра СИДН и законодательные инициативы Минфина. Например, предоставление значительных льгот участникам САР: 10% налог на доходы у источника дохода в РФ в отношении дивидендов, процентов и роялти (вне зависимости от наличия СИДН) или 5% налог на прибыль в отношении данных доходов. Впрочем, для получения этих льгот надо будет удовлетворить целому ряду условий — в частности, раскошелиться на 300 млн рублей и создать в САР реальное присутствие в виде офиса и сотрудников.

Можно также сместить резидентство или редомицилировать в другую страну, СИДН с которой продолжает действовать. Но в любом случае при выборе опции необходимо учитывать наличие налога на выход (exit tax) в Нидерландах и быть готовым доказать, что реструктуризация не преследовала основной целью получение льготы по СИДН. Иначе существует риск оспаривания применения льготы в рамках новой структуры на основании Многосторонней конвенции MLI, которая для РФ начала применяться с 1 января этого года.

Если сейчас у российских или голландских компаний накопилась нераспределенная прибыль, ее можно распределить до конца этого года, чтобы иметь возможность воспользоваться действующими льготами. Однако нужно быть уверенным, что получатель дохода будет признаваться его фактическим получателем, а также в соблюдении теста основной цели в рамках MLI. Скорее всего, выплаты доходов в Нидерланды в ближайшее время будут под тщательным контролем со стороны российских налоговых органов.

Подводя итог, стратегия выхода из королевства в каждом отдельном случае будет зависеть от конкретных целей и структуры группы. Но уже сегодня очевидно, что голландские структуры бизнеса потеряют свою налоговую эффективность и в будущем должны претерпеть изменения.

Впрочем, есть надежда, что в обозримом будущем наши страны заключат новый СИДН, который будет удовлетворять интересам налогоплательщиков обоих государств.

Автор — партнер КПМГ России и СНГ

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