Центральный банк России отрапортовал об увеличении международных резервов до рекордной величины $600,9 млрд. Сумма внушительная как в сравнении с другими странами, где мы обгоняем Германию и Францию вместе взятые, так и по отношению к тому, что было 20 лет назад, когда значение показателя составляло менее $30 млрд. Однако для большинства людей эти великие цифры никакого смысла не имеют. Их изменение даже на 100 млрд никак не влияет на текущую жизнь граждан, которые не представляют, где эти резервы хранятся и зачем, сколько их нужно и на что они могут быть потрачены. Зато курс доллара и мировые цены на нефть активно обсуждаются на каждом углу. Между тем объем резервов заслуживает некоторого внимания, так как для уверенности в завтрашнем дне он может значить больше, чем скачки котировок на валютном рынке.

Любые резервы обладают одним особенным свойством — они приносят радость, если не пригождаются. Они создаются для страховки от непредвиденных ситуаций. Международные резервы Банка России — не исключение. Наша страна активно торгует с внешним миром, а значит, зависит определенным образом от экспорта и импорта. Продавая товары и услуги за рубеж, мы получаем иностранную валюту, которую либо продаем за ненадобностью, либо тратим на приобретение импортных товаров. Причем ряд зарубежных продуктов и стабильность их поставок имеют критическое значение для нормального функционирования нескольких отраслей, например энергетического машиностроения. Чтобы не оказаться в ситуации, когда валюты от экспорта нет и не на что купить важные импортные товары, создаются валютные резервы.

Помимо продукции в страну приходит и уходит капитал, и его обслуживание тоже требует резервов — не всегда, а только в шоковых случаях, когда происходит резкий отток капитала и нерезиденты продают российские активы за рубли и обменивают последние на валюту. Спрос на доллары или евро растет, и, чтобы не вызвать обвала курса национальной валюты, Центральный банк использует резервы для смягчения ситуации.

Сколько должно быть резервов? Есть несколько идей. Традиционно считается, что резервы должны обеспечивать как минимум объем трехмесячного импорта в страну. В прошлом году Россия импортировала товаров и услуг на $233 млрд. Значит, нам нужно минимум $58 млрд, то есть резервов хватает с десятикратным запасом.

Есть также критерий Редди, который гласит, что резервы должны обеспечивать импорт и все платежи по внешнему долгу в ближайшие 12 месяцев. Для России это означает еще $51 млрд, то есть всего с учетом импорта $109 млрд. Как видно, запас прочности все еще велик.

Самый жесткий критерий, который можно придумать, таков, что резервы должны полностью покрывать внешний долг государственного и частного сектора плюс импорт. У России общий долг составляет $450 млрд, так что даже по самому сложному варианту у нас резервов хватает. Достаточно их и для предупреждения резких девальваций и ревальваций национальной валюты.

Поэтому рейтинг среди стран по абсолютному значению резервов не слишком показателен. Гораздо важнее, насколько этих резервов потенциально хватает.

Где берутся деньги для пополнения резервов? У ЦБ РФ, как и всех организаций, есть актив и пассив. Пассив — это список источников денег, а актив — это перечисление того, на что эти деньги были потрачены. Главный источник денег Центробанка — эмиссия наличных и безналичных рублей. Ими выдаются кредиты коммерческим банкам, на них скупаются облигации правительства, а также формируются резервы. Надо больше резервов, например золота? Не вопрос: Центробанк печатает деньги и на них скупает драгоценный металл.

Поскольку резервы нужны для нейтрализации шоковых ситуаций, логично, чтобы эти деньги всегда были под рукой. Иными словами, вложены в самые ликвидные инструменты, которые можно очень быстро обратить в деньги. Разумеется, это иностранная валюта. Тут действует такой принцип: чем больше торговый оборот с той или иной страной, тем больше валюты этой страны надо зарезервировать. Второй инструмент — можно выдать кому-нибудь надежному кредит так, чтобы он (если что) быстро вернул деньги, либо можно было продать это обязательство. Так, долгое время наш Центральный банк вкладывал часть резервов в долговые обязательства американского правительства. Третий вариант — золото. Тут комментарии излишни.

Автор — главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

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