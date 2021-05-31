Результаты «ВЭБ.РФ» по международным стандартам отчетности выглядят достаточно позитивно. Группа завершила первый квартал 2021 года с чистой прибылью в размере 22,7 млрд рублей по сравнению с убытком в 22,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. По итогам квартала отмечаются рост кредитного портфеля, увеличение чистого процентного дохода и комиссионного дохода. Резко снизились непроцентные расходы. При этом коэффициент достаточности капитала составил 17% (при норме в мандате 10%), что позволяет активно поддерживать важнейшие для экономики проекты на самой сложной для них стадии. Важно, что ВЭБ работает в связке с крупнейшими коммерческими банками страны. В ряде случаев он и создает возможности для их входа в проект (по срокам, уровню риска и т. п.).

Квартальные результаты развивают тенденцию, сформированную в непростом 2020-м. Тогда ВЭБу, несмотря на пандемию, удалось показать прибыль 8,4 млрд рублей против убытков 59,2 млрд и 175,8 млрд рублей в 2019-м и 2018 году соответственно. Финансовые результаты — отражение системных изменений, которые произошли с ВЭБом после назначения Игоря Шувалова. За три года ВЭБ пережил несколько волн трансформаций и оптимизаций, утвердил новую бизнес-модель и перешел к повестке банка развития и по амбициям, и по практической реализации крупнейших проектов (достаточно вспомнить крупнейший газохимический комплекс в Усть-Луге или строительство танкеров на судоверфи «Звезда»).

В условиях приоритетного отношения к поддержке бизнеса в период пандемии, предоставления беспроцентных и льготных кредитов, поручительства по которым были предоставлены ВЭБом коммерческим банкам (их общая сумма составила 500 млрд рублей), получение любого положительного финансового результата в 2020-м и 2021 году можно считать успехом. К слову, в период пандемии 2020 года и другие национальные банки развития были сосредоточены на помощи экономике и бизнесу. Так, к примеру, чистая прибыль германского KfV составила в 2020 году всего €0,5 млрд при объеме активов более чем в €500 млрд. Схожие показатели продемонстрировали и другие национальные банки развития. Относительно неплохие результаты во многом были следствием прямой масштабной фискальной поддержки бизнеса со стороны правительств (у девяти стран из G20 бюджетный дефицит в 2020-м превысил 10% ВВП, у России — 3,8%) и, соответственно, низкого уровня дефолтов по кредитам со стороны корпоративного сектора.

Сегодня «ВЭБ.РФ» концентрируется на важнейших для долгосрочного развития экономики направлениях — формирует портфель проектов в инфраструктуре, промышленности, экспорте и развитии городских агломераций. Это сопоставимо с мандатами многих других банков развития, направленных на прорывные сферы экономического развития. Например, корейский KDB в 1980-х таргетированно финансировал проекты в автомобильной и электронной промышленности, а сейчас выбрал приоритетом отрасли «четвертой промышленной революции». Для «ВЭБ.РФ» приоритетными в настоящий момент являются судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов, городская экономика, ИТ. Данный выбор отраслей вполне соответствует международным трендам, а также национальной специфике с точки зрения сравнительных преимуществ России.

Пока экономисты спорят о достоинствах и недостатках промышленной политики и ее реализации с помощью институтов развития, успешные страны осознанно проводят стимулирование наиболее перспективных с точки зрения долгосрочного экономического роста отраслей, оказывая финансовую, организационную и экспертную поддержку в развитии промышленности, инфраструктуры, логистики и т.д.

Приоритеты банков развития во многом зависят от территориальных границ их деятельности: например, деятельность германского KfV сосредоточена в основном в рамках ФРГ, корейского KDB — в Южной Корее, французского AFD — в рамках франкофонного мира, CDB — в Китае, JDB — в Японии. Более известные многосторонние международные банки — Всемирный банк, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), АБР (Азиатский банк развития) и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиции) — нацелены на продвижение интересов своих крупнейших акционеров во всем мире либо в широких региональных рамках. Деятельность «ВЭБ.РФ» сосредоточена прежде всего на развитии отечественной экономики (доля займов иностранным государствам — всего 2,3%), так что в этом смысле его аналогами можно назвать KfV, KDB, CDB, JDB и другие национальные банки развития.

Доля наиболее организационно сложного, но и самого перспективного с точки зрения развития экономики проектного финансирования в структуре кредитного портфеля «ВЭБ.РФ» увеличилась за год с 43,4 до 50,8%. К позитивным трендам можно также отнести изменение валютной структуры кредитного портфеля, а именно снижение доли кредитов, номинированных в иностранной валюте, и, соответственно, увеличение доли рублевых кредитов с 64,2 до 68,5% за год. Данная тенденция соответствует цели достижения монетарного суверенитета.

Серьезная задача для «ВЭБ.РФ» — управление еще целым рядом российских институтов развития, включая фонд «Сколково», «Роснано», Корпорацию МСП, Российский экспортный центр. Цель реформы, которую реализует правительство, — исключить дублирование функций, а главное — сконцентрировать усилия и ресурсы для общей цели экономического развития и повышения качества жизни людей. Новые вводные о том, какими инструментами эта задача будет решаться на фланге институтов развития, станут известны на следующей неделе: стратегию «ВЭБ.РФ» обещают представить на ПМЭФ.