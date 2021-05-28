Туроператоры назвали курорты для дешевого отдыха в июне

Самые дешевые отели в июне можно найти в Махачкале, Петербурге и Новороссийске, ночь в них стоит дешевле тысячи рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

Июнь — довольно загруженный месяц для пляжных курортов и санаториев. В первую очередь это касается среднего ценового сегмента, гостиницы которого заполнены уже практически под завязку, рассказали Известиям» в пресс-службе туроператора.

Тем не менее есть ряд направлений, где ночь в неплохом отеле с завтраком обойдется в сумму до тысячи рублей.

Так, самые дешевые варианты в июне можно найти в Махачкале: стоимость ночи в гостевом доме с домашним завтраком составит 500 рублей с человека (7 тыс. рублей в неделю на двоих). На втором месте — Санкт-Петербург, где провести ночь в мини-отеле с завтраком можно за 600 рублей с человека (8,4 тыс. рублей — неделя). Следом идут Новороссийск — 670 рублей за ночь в гостинице «две звезды» с завтраком (9,4 тыс. — неделя), Анапа и Сочи — 800 рублей за категорию «две звезды» (11,2 тыс. — неделя).

В свою очередь, самые дешевые пакетные туры в июне можно купить в Сочи, Калининград и Петербург, сказали «Известиям» в компании «Интурист». Тур с перелетом, проживанием в гостинице «три звезды» и завтраком обойдется минимум в 15–17,5 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выигрыш в лето: топ-5 доступных направлений для поездок в июне