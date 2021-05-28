В Калифорнии разыграют $116,5 млн среди привившихся от COVID-19

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше $116,5 млн среди вакцинированных от коронавируса. Об этом 27 мая он написал в Twitter.

«Калифорния запускает розыгрыш $116,5 млн для вакцинированных калифорнийцев», — заявил губернатор.

10 человек, выбранных 15 июня, смогут выиграть по $1,5 млн, еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по $50 тыс.

В лотерее смогут поучаствовать жители Калифорнии в возрасте от 12 лет, получившие хотя бы первую прививку.

21 мая сообщалось, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о запуске лотереи, в которой можно выиграть $5 млн. Для участия нужно лишь пройти вакцинацию от коронавируса в одном из 10 государственных учреждений.

14 мая мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал бесплатный бургер и картошку фри каждому американцу за прохождение вакцинации от COVID-19.