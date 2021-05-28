Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

Японское грузовое судно «Бякко» столкнулось с небольшим танкером Ulsan Pioneer, зарегистрированным на Маршалловых островах, сообщает в пятницу, 28 мая, телеканал NHK.

Инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку примерно в 23:55 четверга по местному времени (17:55 мск).

Отмечается, что после столкновения японское судно с 12 членами экипажа на борту перевернулось и затонуло. Девятерых удалось достать из воды живыми, еще трое числятся пропавшими без вести.

Танкер Ulsan Pioneer в результате инцидента не получил серьезных повреждений. На его борту находятся 13 моряков из Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не получил травм.

Как стало известно журналистам, танкер следовал из китайского Нанкина в японскую Осаку, он предназначен для перевозки химикатов. Информация о возможных утечках не поступала.

26 мая недалеко от японского острова Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское судно «Хокко-мару 8» весом около 10 т и российский траулер «Амур» массой 662 т. После происшествия японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась, в итоге трое моряков погибли.

По факту инцидента была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».