Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днем пограничника. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 28 мая, на сайте Кремля.

«Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей», — подчеркнул президент.

По его словам, во все времена «защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны».

Путин добавил, что так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники «первыми встали на пути жестокого врага». Президент отметил их героизм и отвагу, которые «навечно останутся в памяти народа», а также станут высоким нравственным ориентиром для молодежи.

Глава государства пожелал служащим «успехов, здоровья и всего самого доброго».

Ранее 27 мая стало известно, что в пятницу откроют памятник погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах морякам на открытой площадке Музея Победы на Поклонной горе. Монумент создан в преддверии 80-летия Московской битвы по инициативе Российского фонда ветеранов, ветеранских организаций ВМФ и моряков-пограничников России.