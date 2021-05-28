РФ не согласовала рейсы двух иностранных компаний в обход Белоруссии

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили рейсы в Москву в связи с тем, что Россия не согласовала изменение маршрутов полетов в обход Белоруссии. Об этом в четверг, 27 мая, рассказали в пресс-службе австрийской авиакомпании.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — цитирует сообщение компании Austrian Airlines «РИА Новости».

Австрийская авиакомпания отменила рейс Вена–Москва 27 мая из-за того, что российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета.

Кроме того, был отменен рейс AF1154 из Парижа в Москву в связи с отсутствием нового разрешения на заход на территорию России, заявили в Air France.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), которое призвало перевозчиков отказаться от полетов над республикой до окончания международного расследования инцидента с лайнером ирландской компании Ryanair.

В Евросоюзе также запретили белорусским самолетам осуществлять полеты в ЕС. Международные авиакомпании отказались и от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в Евросоюзе призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Белорусская компания «Белавиа», в свою очередь, сообщила об отмене рейсов в некоторые государства стран.

В среду шесть членов Совета Безопасности ООН назвали инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair посягательством на европейскую безопасность. Соответствующее совместное заявление подписали Германия, Великобритания, Ирландия, Франция, Норвегия, США, Эстония и Бельгия.

Инцидент с лайнером Ryanair произошел 23 мая, когда самолет экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали. Протасевича в Белоруссии обвиняют по ряду статей, в том числе в организации массовых беспорядков. Также в отношении него возбуждено уголовное дело в Генпрокуратуре самопровозглашенной ЛНР по его участию в боевых действиях в Донбассе.

Страны Запада резко осудили случившееся и призвали освободить блогера. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС ведет работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии в связи с этим инцидентом.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

«Газета.ру» сообщила, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) к 25 июня представит промежуточные итоги собственного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Россия, в свою очередь, выступила за проведение ИКАО расследования ситуации с бортом Ryanair.