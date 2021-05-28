Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии
Армия
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Экономика
Кражи данных на фоне пандемии участились на треть
Экономика
В России хотят создать единую базу киберпреступлений
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США

Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США должны стать лидерами в сферах развития инфраструктуры и исследований, заявил в четверг, 27 мая, президент США Джо Байден на выступлении в штате Огайо.

Женевский экспресс: о чем 16 июня поговорят Путин и Байден
По мнению экспертов, диалог в Швейцарии может создать почву для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном

«Американский план спасения (преодоление экономических последствий пандемии COVID-19. — Ред.) закладывает прочный фундамент новой экономики. Однако это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста. Нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан», — передает слова Байдена The Washington Post.

По его словам, 30 лет назад страна занимала первенство в мире [по расходам] на разработки и исследования. В настоящее время страна оказалась на девятом месте, тогда как Китай — на восьмом. При этом глава Белого дома не указал положение других стран в этом рейтинге.

Американский лидер добавил, что за прошедшие годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в свои инфраструктуры.

По мнению президента США, положение страны в мире основывается на экономических преимуществах.

«Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. <...> Мы не можем быть позади. Пришло время создать фундамент», — заявил он.

Байден не уточнил конкретные сферы инвестирования, но при этом акцентировал на необходимости вложений в человеческий капитал.

Ранее в этот же день американский лидер представил конгрессу проект федерального бюджета в размере $6 трлн. Он предусматривает крупные инвестиции правительства в модернизацию инфраструктуры, национального образования и здравоохранения США. В американской администрации ожидают, что к 2031 году траты федерального бюджета вырастут до рекордных $8,2 трлн.

В конце апреля глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл спрогнозировал временный рост цен в США, вызванный увеличением расходов жителей страны. По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов остается неравномерным и еще далеко от завершения.

28 апреля Байден во время своего выступления в конгрессе заявил, что экономика страны за его первые 100 дней президентства добавила 1,3 млн рабочих мест. Он также пообещал, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021