Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

США должны стать лидерами в сферах развития инфраструктуры и исследований, заявил в четверг, 27 мая, президент США Джо Байден на выступлении в штате Огайо.

«Американский план спасения (преодоление экономических последствий пандемии COVID-19. — Ред.) закладывает прочный фундамент новой экономики. Однако это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста. Нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан», — передает слова Байдена The Washington Post.

По его словам, 30 лет назад страна занимала первенство в мире [по расходам] на разработки и исследования. В настоящее время страна оказалась на девятом месте, тогда как Китай — на восьмом. При этом глава Белого дома не указал положение других стран в этом рейтинге.

Американский лидер добавил, что за прошедшие годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в свои инфраструктуры.

По мнению президента США, положение страны в мире основывается на экономических преимуществах.

«Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. <...> Мы не можем быть позади. Пришло время создать фундамент», — заявил он.

Байден не уточнил конкретные сферы инвестирования, но при этом акцентировал на необходимости вложений в человеческий капитал.

Ранее в этот же день американский лидер представил конгрессу проект федерального бюджета в размере $6 трлн. Он предусматривает крупные инвестиции правительства в модернизацию инфраструктуры, национального образования и здравоохранения США. В американской администрации ожидают, что к 2031 году траты федерального бюджета вырастут до рекордных $8,2 трлн.

В конце апреля глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл спрогнозировал временный рост цен в США, вызванный увеличением расходов жителей страны. По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов остается неравномерным и еще далеко от завершения.

28 апреля Байден во время своего выступления в конгрессе заявил, что экономика страны за его первые 100 дней президентства добавила 1,3 млн рабочих мест. Он также пообещал, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны.