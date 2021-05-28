Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США
Мир
Молдавия начала ослаблять ограничения по COVID-19
Спорт
Сборная Чехии обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде с ветром в Москве с 27 на 28 мая
Мир
Команда Мальты на «Евровидении» попала под расследование о растрате

Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 27 мая, обвинила главу МВД республики Павла Войку в организации незаконной слежки за членами ее семьи. Об этом она сообщила в эфире телеканала ТВ-8.

Взболтать, но не вмешиваться: Россия просит Запад не лезть в Молдавию
Москва убеждена, что это приведет к еще большей поляризации общества

«Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники. И он распорядился организовать слежку за моей семьей. Это делается с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель», — подчеркнула Санду.

Президент не сообщила подробностей, но сказала, что слежке также подвергались другие политики, которые не связаны с Партией социалистов. По ее словам, слежка «очевидно делается по указанию социалистов».

Санду добавила, что не намерена писать жалобу на министра, поскольку она не будет должным образом рассмотрена. Президент считает, что ситуацию можно будет изменить только через перемены в системе внутренних дел и юстиции, которые произойдут после предстоящих 11 июля выборов в парламент.

В апреле Конституционный суд Молдавии принял решение о роспуске парламента страны, в конце марта с данной инициативой обратилась в суд президент страны Майя Санду. По ее мнению, все законные условия для этого были соблюдены, однако обе попытки распустить правительство провалились.

После этого руководитель Партии социалистов Республики Молдова экс-президент Игорь Додон потребовал отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре против страны и народа.

В свою очередь, Санду призвала сторонников готовиться к протестам, в случае если депутаты парламента будут препятствовать проведению досрочных выборов, которые запланированы на 11 июля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021