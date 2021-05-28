Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей

Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 27 мая, обвинила главу МВД республики Павла Войку в организации незаконной слежки за членами ее семьи. Об этом она сообщила в эфире телеканала ТВ-8.

«Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники. И он распорядился организовать слежку за моей семьей. Это делается с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель», — подчеркнула Санду.

Президент не сообщила подробностей, но сказала, что слежке также подвергались другие политики, которые не связаны с Партией социалистов. По ее словам, слежка «очевидно делается по указанию социалистов».

Санду добавила, что не намерена писать жалобу на министра, поскольку она не будет должным образом рассмотрена. Президент считает, что ситуацию можно будет изменить только через перемены в системе внутренних дел и юстиции, которые произойдут после предстоящих 11 июля выборов в парламент.

В апреле Конституционный суд Молдавии принял решение о роспуске парламента страны, в конце марта с данной инициативой обратилась в суд президент страны Майя Санду. По ее мнению, все законные условия для этого были соблюдены, однако обе попытки распустить правительство провалились.

После этого руководитель Партии социалистов Республики Молдова экс-президент Игорь Додон потребовал отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре против страны и народа.

В свою очередь, Санду призвала сторонников готовиться к протестам, в случае если депутаты парламента будут препятствовать проведению досрочных выборов, которые запланированы на 11 июля.