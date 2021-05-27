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МЧС предупредило о сильном дожде с ветром в Москве с 27 на 28 мая

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Гроза, сопровождающаяся обильными осадками и ветром до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие два часа. Подобные погодные условия продлятся до утра пятницы, 28 мая, сообщили в столичном главке МЧС России.

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«В ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали не парковать машины возле деревьев, а также снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию между автомобилями.

Пешеходам посоветовали обходить деревья и шаткие конструкции стороной.

Ранее в этот же день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура понизится в предстоящие выходные в столице. По ее словам, рабочая неделя завершится теплым днем с температурой +22...+24 градуса, по области она может достигнуть +26 градусов, однако в дневные часы пройдут дожди.

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