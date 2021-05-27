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Молдавия начала ослаблять ограничения по COVID-19

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В Молдавии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации начали ослаблять введенные ограничения. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе минздрава страны.

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К прежнему режиму работы возвращаются места общественного питания и гостиничный бизнес. Однако необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1 метр. Отмена ограничений не коснется работы ночных клубов и караоке. Кроме того, сохраняется требование заполнять помещения только на 50%.

«Места отдыха и парки развлечений возобновляют свою работу. Разрешена организации деятельности детских лагерей отдыха. Откроются театры, а также разрешено устройство различных постановок на свежем воздухе», — приводит «Интерфакс» слова госсекретаря Минздрава Игоря Курова.

Носить защитные маски граждане и гости страны по-прежнему должны в общественном транспорте и в помещениях. Кроме того, Куров сообщил, что во Дворце Республики с 28 по 30 мая будет проходить марафон вакцинации.

«Во избежание столпотворения будет несколько потоков для входа желающих. Для них будут доступны все типы вакцин, за исключением Pfizer. Иммунизацию может пройти любой желающий, без предварительной регистрации, но при наличии удостоверения личности», — добавил Куров.

Ранее, 24 апреля, президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за поставку вакцины «Спутник V», переданную в качестве гуманитарной помощи.

Ранее, 28 апреля, Конституционный суд Молдавии аннулировал постановление парламента о введении в республике режима чрезвычайного положения (ЧП) на период с 1 апреля по 31 мая. Такое решение было принято на заседании в среду.

«Спутник V» стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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