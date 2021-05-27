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АвтоВАЗ объяснил отказ от платформы Lada Vesta

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АвтоВАЗ планирует отказаться от собственной платформы Lada B/C, на которой построена модель Lada Vesta.

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Как сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель», основная причина в том, что платформа Lada B/C не предполагает модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

«Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что, согласно плану, к 2025 году Lada полностью перейдет на модульную платформу CMF-B. Через четыре года прекратится выпуск нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.

В 2021 и 2022 годах АвтоВАЗ не выпустит ни одного полностью нового автомобиля. Ближайшие премьеры состоятся в 2023 году. Речь идет о двух моделях B-сегмента. В 2024 году бренд представит еще одну модель В-класса, а в 2025-м должна появиться машина C-класса. Все они будут созданы на единой платформе от группы Renault.

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