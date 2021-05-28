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ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
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ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года

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Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие. Таким образом, центр пересмотрел свой предыдущий прогноз — согласно декабрьским оценкам, кризис ожидался в ноябре 2021-го.

Бой в системе: ЦМАКП спрогнозировал банковский кризис в течение года
Другие эксперты считают выводы центра преждевременными

На риски возникновения кризиса, по данным ЦМАКП, указывает ряд индикаторов. Во-первых, сохранение безработицы на уровне выше докризисного. Хотя этот уровень уже полгода снижается, он всё еще относительно высок. Так, в марте он составил 5,4%, что на 0,8 п.п. больше аналогичного периода прошлого года.

Во-вторых, повышение реального курса рубля. Предполагается, что в условиях невысокого уровня валютного долга позитивные следствия укрепления нацвалюты для платежеспособности корпоративных заемщиков оказываются слабее негативных — уменьшение ценовой конкурентоспособности, эффективности экспортных операций и так далее.

Прогноз был пересмотрен и сроки возможного наступления кризиса перенесены на полгода вперед в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем, пояснил Олег Солнцев. Его значение на 1 апреля составило 0,111, в начале года оно было на уровне 0,123, красная линия — 0,098. ЦМАКП высчитывает индикатор по собственной методике, в формулы включены такие параметры, как темпы ВВП, курс рубля, закредитованность населения и бизнеса и так далее.

В ЦБ на просьбу «Известий» оценить прогноз ЦМАКП заявили, что оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковском секторе сейчас нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода

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