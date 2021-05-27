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Команда Мальты на «Евровидении» попала под расследование о растрате

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Мальтийские власти начали расследование о растрате большой суммы бюджетных средств на «Евровидении-2021». Предположительно, делегация страны потратила крупную сумму на ставки у букмекеров в целях увеличения популярности певицы Destiny.

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Как отмечает издание Times of Malta в четверг, 27 мая, со ссылкой на источник, из национального бюджета страны было выведено €650 тыс. на продвижение исполнительницы, €300 тыс. получило Управление по туризму, еще €300 тыс. — Общественная служба телевещания.

Предполагается, что часть средств была потрачена на букмекерские ставки. Источник издания также утверждает, что делегация Мальты подкупала иностранных блогеров, чтобы те продвигали Destiny в социальных сетях, пишет сайт 360tv.ru.

Сначала певица лидировала у букмекеров, но после двух репетиций расклад сил изменился, а в лидеры вышла итальянская группа Maneskin, которая и выиграла «Евровидение-2021». Destiny заняла седьмое место.

Этот скандал не был первым на «Евровидении-2021». Так, самих победителей конкурса успели заподозрить в употреблении наркотиков прямо в эфире конкурса. Между тем тест, который сдал солист итальянской группы, оказался отрицательным.

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