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Умершему итальянцу предложили обратиться за пенсией

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Ведомство, занимающееся выплатой пенсий и пособий жителям Италии, направило в адрес покойного человека письмо с уведомлением о прекращении начислений и предложением обратиться за прояснениями. Об этом 27 мая пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету il Tempo.

«Сообщаем вам, что вы лишились права на пенсию в связи с нижеследующим: проситель, единственный член семьи, скончался», — сказано в письме, которое пришло на адрес некоего гражданина Франко.

Уточняется, что умершему в возрасте 70 лет мужчине предлагается посетить представительство Национального института социального обеспечения Италии в течение 30 дней для того, чтобы вновь получать пособие.

В марте 2020 года сообщалось о том, что Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли. Активная работа в данном направлении началась из-за водителя, который попал в аварию на Бутырской улице в Москве. Выяснилось, что собственник автомобиля умер, в то время как на его имя продолжали приходить штрафы, которых накопилось более 650.

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