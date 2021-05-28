Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США
Мир
Молдавия начала ослаблять ограничения по COVID-19
Спорт
Сборная Чехии обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде с ветром в Москве с 27 на 28 мая
Мир
Команда Мальты на «Евровидении» попала под расследование о растрате

Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Черноморский флот (ЧФ) пополнится стелс-кораблями. В этом году планируется направить туда два новейших малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт», сообщили источники «Известий».

Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй
Сторожевой ветеран «Ладный» выйдет после ремонта на ходовые испытания этой весной

По данным источников, формирование экипажей для новых «Каракуртов» уже завершено. Оба МРК будут нести службу в составе 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ. Предполагается, что они войдут в строй до конца 2021 года.

По данным источников «Известий», речь идет о кораблях производства судостроительного завода «Залив» в Керчи — «Циклон» и «Аскольд». Год назад «Циклон» был спущен на воду, сейчас он проходит испытания. «Аскольд» находится в финальной стадии постройки.

«На новейших кораблях проекта 22800 могут располагаться по восемь ракет, что увеличивает суммарную мощь флота. Их снаряды способны работать по береговым и морским целям», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Это особенно важно в связи с тем, что корабли стран НАТО регулярно присутствуют в водах рядом с Крымом.

«Каракурты» могут служить мощными боевыми платформами для нанесения ударов по силам НАТО на Юго-Восточном фланге, где американцы строят объекты противоракетной обороны. В случае агрессии против России МРК могут быстро приблизиться к берегу и нанести удар ракетами «Яхонт» и «Калибр», — добавил Болтенков.

МРК проекта «Каракурт» обладают большой огневой мощью: несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-миллиметровую установку АК-176МА, а также могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». На «Каракуртах» базируются беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км, которые можно задействовать в качестве разведчиков и наводчиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Циклон» приближается: малые ракетные корабли усилят Черноморский флот

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021