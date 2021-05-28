Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»

Черноморский флот (ЧФ) пополнится стелс-кораблями. В этом году планируется направить туда два новейших малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт», сообщили источники «Известий».

По данным источников, формирование экипажей для новых «Каракуртов» уже завершено. Оба МРК будут нести службу в составе 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ. Предполагается, что они войдут в строй до конца 2021 года.

По данным источников «Известий», речь идет о кораблях производства судостроительного завода «Залив» в Керчи — «Циклон» и «Аскольд». Год назад «Циклон» был спущен на воду, сейчас он проходит испытания. «Аскольд» находится в финальной стадии постройки.

«На новейших кораблях проекта 22800 могут располагаться по восемь ракет, что увеличивает суммарную мощь флота. Их снаряды способны работать по береговым и морским целям», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Это особенно важно в связи с тем, что корабли стран НАТО регулярно присутствуют в водах рядом с Крымом.

«Каракурты» могут служить мощными боевыми платформами для нанесения ударов по силам НАТО на Юго-Восточном фланге, где американцы строят объекты противоракетной обороны. В случае агрессии против России МРК могут быстро приблизиться к берегу и нанести удар ракетами «Яхонт» и «Калибр», — добавил Болтенков.

МРК проекта «Каракурт» обладают большой огневой мощью: несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-миллиметровую установку АК-176МА, а также могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». На «Каракуртах» базируются беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км, которые можно задействовать в качестве разведчиков и наводчиков.

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«Циклон» приближается: малые ракетные корабли усилят Черноморский флот