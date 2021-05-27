Facebook пересмотрел политику публикации постов о происхождении COVID

Facebook не будет больше удалять посты на тему лабораторного происхождения COVID-19, так как расследование по этому вопросу всё еще продолжается. Об этом 27 мая сообщает агентство Associated Press со ссылкой на вице-президента компании Гая Розена.

«Мы продолжаем работать с экспертами по здравоохранению, чтобы идти в ногу с меняющейся природой пандемии и регулярно обновлять нашу политику, когда появляются новые факты и тренды», — заявил Розен.

Уточняется, что компания в феврале объявила о запрете на написание постов, в которых говорится о том, что COVID-19 был якобы создан в китайской лаборатории. Однако 26 мая президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавирусной инфекции. В докладе он попросил уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

23 мая газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

В свою очередь, Китай назвал такую теорию клеветой и заговором. В заявлении посольства страны в Вашингтоне сказано, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.