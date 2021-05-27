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Посол РФ в Вене заявил о недопустимости политизации темы авиасообщения с Австрией

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Политизировать тему авиасообщения между Россией и Австрией недопустимо. Об этом 27 мая заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

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Любинский отметил, что регулярное авиасообщение между странами до сих пор не наладилось из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Он отметил, что ситуацию можно разрешить только в русле конструктивного диалога без «политического давления».

«Их изменение (маршрутов рейсов. — Ред.) является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров», — написал Любинский в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия не выдала разрешение авиакомпании Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту. В авиакомпании уточнили, что, поскольку российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс.

В МИД Австрии заявили, что не понимают решения России не разрешать полет самолета, который должен был следовать из Вены в Москву, облетая Белоруссию.

Также в четверг рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France был отменен в связи с отсутствием нового разрешения на заход на территорию России. Часть пассажиров отмененного рейса Париж–Москва компании Air France прибудет в столицу РФ рейсом «Аэрофлота».

Этой ситуации предшествовало решение, которое было принято 24 мая саммитом Евросоюза. Он постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Отношения Запада с Белоруссией ухудшились на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске 23 мая из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого впоследствии задержали.

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