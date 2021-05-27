Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В МИДе подтвердили получение уведомления от США о невозвращении в ДОН
Мир
В Пентагоне заявили о выводе войск из Афганистана с опережением
Мир
Эстония запретила полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве страны
Спорт
Швейцария нанесла Словакии поражение на чемпионате мира по хоккею
Мир
Россия выразила готовность наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
Наука
«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз»
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза
Сюжет:

РФ не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе австралийской авиакомпании.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — передает сообщение компании «РИА Новости».

В связи с тем, что российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву 27 мая.

Также был отменен рейс AF1154, который должен был лететь из Парижа в Москву. В авиакомпании сообщили, что рейс отменен из-за отсутствия нового разрешения на заход на территорию России.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), которое призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также в Евросоюзе запретили белорусским самолетам полеты в ЕС. Международные перевозчики отказались и от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Против него также возбуждено уголовное дело в Генпрокуратуре самопровозглашенной ЛНР по его участию в боевых действиях в Донбассе.

Произошедшее страны Запада резко осудили, призвав освободить блогера. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за этого инцидента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит промежуточные итоги собственного расследования инцидента с самолетом Ryanair к 25 июня, пишет «Газета.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021