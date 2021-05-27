РФ не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе австралийской авиакомпании.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — передает сообщение компании «РИА Новости».

В связи с тем, что российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву 27 мая.

Также был отменен рейс AF1154, который должен был лететь из Парижа в Москву. В авиакомпании сообщили, что рейс отменен из-за отсутствия нового разрешения на заход на территорию России.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), которое призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также в Евросоюзе запретили белорусским самолетам полеты в ЕС. Международные перевозчики отказались и от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Против него также возбуждено уголовное дело в Генпрокуратуре самопровозглашенной ЛНР по его участию в боевых действиях в Донбассе.

Произошедшее страны Запада резко осудили, призвав освободить блогера. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за этого инцидента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит промежуточные итоги собственного расследования инцидента с самолетом Ryanair к 25 июня, пишет «Газета.ру».