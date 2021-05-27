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В Дагестане задержали мать погибших при пожаре в Избербаше детей

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В Дагестане следователи задержали мать детей, погибших при пожаре в городе Избербаш. Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что 31-летней женщине предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Гамидова вспыхнул 25 мая. По версии следователей, женщина оставила без присмотра четверых малолетних детей и заперла металлическую входную дверь на замок, устройство которого не позволяло открыть ее изнутри, после чего уехала на работу в село Первомайское Каякентского района. В результате пожара двое детей трех и пяти лет погибли на месте, еще двое детей восьми и девяти лет пострадали, выпрыгнув из окна на растянутый ковер.

Пострадавших госпитализировали. За их жизнь борются врачи. В отношении детей решается вопрос о назначении опеки. Уточняется, что ранее обвиняемую дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, пишет REGNUM.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств ее вины.

Кроме того, по факту произошедшего было возбуждено второе уголовное дело по статье о халатности со стороны должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Зная о неблагополучной семье и неудовлетворительных условиях питания и проживания детей, (они. — Ред.) не приняли должных мер реагирования, не поставили семью на профилактический учет», — говорится в сообщении СК.

Следствие устанавливает конкретных виновных лиц для их привлечения к уголовной ответственности.

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