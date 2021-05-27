Лавров прокомментировал слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы

Москва надеется, что Киев не будет использовать инцидент с самолетом в Минске в качестве повода увильнуть от выполнения договоренностей по Донбассу. Об этом 27 мая рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на высказывание постпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Леонида Кравчука, который сказал, что проведение переговоров в Минске после ситуации с самолетом невозможно.

«Я бы всё-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Кравчук не может принимать решения об изменениях работы контактной группы.

«Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», — добавил глава МИДа.

Ранее в этот день Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. В качестве альтернативы Кравчук предложил Швейцарию или Финляндию.

В ДНР в ответ на это заявили, что, предлагая поменять площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, Украина саботирует процесс мирного разрешения конфликта.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В аэропорту его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Эпизод с посадкой самолета осудили на Западе. Некоторые страны запретили своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, 24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.