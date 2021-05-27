Численность лосей и оленей выросла на территории Калужской области

На территории Калужской области за последний год выросли популяции лосей, косуль и оленей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как выяснили специалисты областного министерства природных ресурсов и экологии по итогам зимнего учета, лосей стало больше на 699 голов, косуль — на 1270, а благородных оленей — на 200.

Подсчет ведется путем изучения следов на снегу. Мероприятия проводятся на 989 маршрутах общей протяженностью 6,4 тыс. км. Также ведется наблюдение за животными на подкормочных площадках, пишет газета «Весть».

По словам главы министерства природных ресурсов и экологии Владимира Жипы, рост численности охотничьих животных наблюдается последние несколько лет. Он обусловлен эффективной охраной животного мира и благоприятными климатическими условиями.

В общей сложности в лесах региона обитают 7,7 тыс. лосей, 7 тыс. косуль и 1,6 тыс. благородных оленей.