Замену трамвайных путей на улице Инзенской в Ульяновске завершили на 60%

В Ульяновске продолжается замена трамвайных путей, проложенных по улице Инзенской. Работы выполнены на 60%, сообщает городская администрация.

Как рассказал директор «Ульяновскэлектротранса» Александр Мясников, на данный момент на участке от Камышинской до Локомотивной демонтировано 140 пог. м рельсов. Работы с применением крупной спецтехники идут преимущественно в ночное время. Днем выполняются мероприятия, не требующие перекрытия движения, пишет ulpravda.ru.

В целом работы по замене путей выполнены на 60%. Полностью завершить монтаж намерены в начале июня, еще две недели уйдет на засыпку щебнем, выправку и другие необходимые действия.

Глава управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков отмечает, что для регулировки движения на участке задействованы сотрудники ГИБДД. Например, утром 27 мая на Инзенской работало семь инспекторов.