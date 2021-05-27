На Украине опровергли политизированность дела Медведчука

Офис генерального прокурора Украины не политизирован, такое мнение 27 мая высказала генпрокурор страны Ирина Венедиктова, комментируя дело главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Я настаиваю на том, что современный офис генерального прокурора, он не политизирован, мы не смотрим на пророссийскость политиков... Мы не за кумовство и не против кумовства. Мы не о родственных связях, мы не о политических программах или амбициях. Мы об уголовном производстве. Нарушил закон? Отвечай», — сказала Венедиктова в эфире канала «Украина 24».

21 мая Медведчук заявил, что дело о госизмене является политическим преследованием лично его и его партии. Политик объяснил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти.

14 мая в Кремле отмечали, что следят за ходом дела Медведчука, но не собираются в него вмешиваться.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ в тот же день указал, что на Украине в настоящий момент наблюдается зачистка политического поля, на которую страны Запада не реагируют. По его словам, после уголовного преследования Медведчука в стране, «похоже, всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».

Ранее, 13 мая, Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. По словам политика, против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения.

В тот же день Печерский районный суд Киева поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

11 мая в доме политика прошли обыски. Также депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива рассказал о том, что и в офисе партии в Киеве были обыски. По его словам, в ОПЗЖ понимали, что рано или поздно к ним придут, поэтому были к этому готовы.