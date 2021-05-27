Благоустройство парка Советско-Польского братства в Рязани завершат в июне

Подготовка парка Советско-Польского братства к дальнейшему благоустройству завершена на 95%. Об этом информирует администрация Рязани. В текущем году по программе комфортной городской среды в парке установят видеонаблюдение и улучшат освещение. Также там организуют площадку музея военной техники под открытым небом, вымощенная плиткой.

Завершаются земляные работы для прокладки кабеля, общей протяженностью 5 км, ведется выравнивание поверхности, запланировано восстановление газона. В июне подрядчик планирует приступить к монтажу опор, всего в парке будет установлено 167 фонарей освещения. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом благоустройство должно быть завершено 15 июля, сообщает РИА «7 новостей».

Контроль за ходом всех этапов работ на постоянной основе выполняется специалистами МБУ «Дирекция благоустройства города».