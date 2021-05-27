В Пентагоне заявили о выводе войск из Афганистана с опережением

Вывод американских войск из Афганистана идет с опережением графика, завил 27 мая глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в конгрессе США, посвященных военным расходам на 2022 финансовый год.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] распорядился вывести [войска из Афганистана] к сентябрю. Я могу доложить вам, что вывод идет по плану, по сути, с небольшим его опережением», — заявил Остин. Трансляция заседания велась на сайте конгресса.

В феврале 2020 года в Катаре США и радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Соглашение также предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая.

29 апреля США подтвердили начало вывода войск из Афганистана. По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.

30 апреля участники расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию ситуации в Афганистане провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от движения «Талибан» выполнения своих контртеррористических обязательств.