Спартакиаду для пенсионеров провели в Орле

В Орле прошел региональный этап VII Спартакиады пенсионеров России. Около 400 человек практически из всех муниципальных районов и городских округов собрались на стадионе имени Ленина.

Участников ждали испытания в семи видах программ: легкая атлетика, настольный теннис, дартс, шахматы, пулевая стрельба, плавание, комбинированная эстафета. Об этом пишет InfoOrel.ru.

По результатам Спартакиады победители определились как в командном, так и в личном зачете, отдельно по каждому виду соревнований среди мужчин и женщин.