Участок дороги затопило паводковыми водами на юге Красноярского края

На юге Красноярского края из-за значительного повышения уровня воды в горных реках затопило дорогу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, проезд полностью перекрыт на 400-метровом участке между селами Верхнеусинское и Нижнеусинское. Глубина переливов превышает 40 см, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Еще один участок подтопило на 656-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Сейчас затопление незначительное, проезд открыт, однако автоинспекторы продолжают следить за ситуацией.

23 мая сообщалось, что в Республике Хакасия ликвидировали переливы воды через пять участков дорог, где был введен режим ЧС из-за паводков.