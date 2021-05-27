Программу мероприятия в честь Дня защиты детей объявили в Ижевске

Мероприятия ко Дню защиты детей в Ижевске пройдут на нескольких площадках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На Центральной площади Ижевска 1 июня с 11:00 до 14:00 разместится «Город профессий». Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях — роли врача, маляра, парикмахера, инспектора ГИБДД, кондитера или плотника. На обучающем манекене детям покажут, как нужно оказывать первую помощь.

У светомузыкального фонтана состоится концерт, передает ИА «Сусанин». Любители велосипедов смогут поучаствовать в семейном велозабеге. В Летнем саду на центральной сцене выступит творческая группа «Атлантида». На Центральной площади пройдет спортивный фестиваль, а в парке Космонавтов — фестиваль песчаных скульптур.