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Скульптура «мужичка-боровичка» установлена в Рязани

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В Рязани установили еще одну фигурку «грибов с глазами». Об этом сообщил региональный союз художников в соцсети «ВКонтакте». Скульптура «мужичка-боровичка» появилась на улице Почтовой. Авторы — Полина и Василий Горбуновы.

Ранее «грибы» появились на Лыбедском бульваре, площади Ленина и около библиотеки имени Есенина, пишет 62INFO.ru. Городской квест «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» добавится к списку городских достопримечательностей в этом году. Рядом с грибами будет прикреплен QR-код.

Напомним, на благоустройство трех парков в Рязани выделили 100 млн рублей. Это стало возможным после корректировки бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о Верхнем городском саде, парке Советско-польского братства по оружию и Центральном парке. Также средства направят на строительство школы в Кальном, создание детского кванториума и т.д.

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