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Проверку по факту гибели двухлетнего ребенка на водоеме начали в ЕАО

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Прокуратура Еврейской автономной области организовала проверка по факту гибели двухлетнего мальчика на водоеме. Об этом ИА EAOMedia сообщили в надзорном ведомстве.

Информация о трагедии поступила в региональное МЧС в четверг, 27 мая. Сообщалось, что в заливе реки Тунгуска в селе Волочаевка утонул двухлетний ребенок, которого оставили на берегу без присмотра.

На месте работали прокурор Смидовичского района Александр Ян и следственно-оперативная группа.

Прокуратура организовала проверку, направленную на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Одновременно с этим доследственную проверку проводит СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

23 мая в Калманском районе Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет, решившие покататься на деревянном самодельном плоту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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