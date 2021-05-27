Площадь городских лесов увеличили в Иркутске

На территории Иркутска увеличена площадь городских лесов. Соответствующее предложение одобрили депутаты городской думы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ранее с инициативой о включении лесных массивов, относящихся к разряду неразграниченных земель, в перечень городских насаждений выступил мэр Руслан Болотов. Подобное решение поможет сохранить леса от застройки и вырубки, пишет ИА IrkutskMedia.

«На данный момент к городским лесам отнесено 10 массивов общей площадью 5,3 тыс. га. Теперь к ним добавятся дополнительные площади в районе Плишкинского леса и на территории водоохранной зоны Ершовского водозабора. Таким образом площадь городских лесов увеличится на 22,57 га», — рассказал заммэра — председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В течение месяца сотрудники комитета городского обустройства должны провести осмотр лесных насаждений, а также оценить загрязненность массивов. В 2022 году планируется провести субботники, в случае необходимости — лесовосстановительные работы.