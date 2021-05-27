Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В МИДе подтвердили получение уведомления от США о невозвращении в ДОН
Мир
В Пентагоне заявили о выводе войск из Афганистана с опережением
Мир
Эстония запретила полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве страны
Спорт
Швейцария нанесла Словакии поражение на чемпионате мира по хоккею
Мир
Россия выразила готовность наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
Наука
«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз»
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза

Площадь городских лесов увеличили в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Иркутска увеличена площадь городских лесов. Соответствующее предложение одобрили депутаты городской думы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ранее с инициативой о включении лесных массивов, относящихся к разряду неразграниченных земель, в перечень городских насаждений выступил мэр Руслан Болотов. Подобное решение поможет сохранить леса от застройки и вырубки, пишет ИА IrkutskMedia.

«На данный момент к городским лесам отнесено 10 массивов общей площадью 5,3 тыс. га. Теперь к ним добавятся дополнительные площади в районе Плишкинского леса и на территории водоохранной зоны Ершовского водозабора. Таким образом площадь городских лесов увеличится на 22,57 га», — рассказал заммэра — председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В течение месяца сотрудники комитета городского обустройства должны провести осмотр лесных насаждений, а также оценить загрязненность массивов. В 2022 году планируется провести субботники, в случае необходимости — лесовосстановительные работы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021