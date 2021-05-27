Около 20 сельских ФАПов откроют в Коми в этом году

Вопросы привлечения кадров в медучреждения, стимулы к повышению заботы населения о своем здоровье и другие аспекты развития медицины обсудили в Сыктывкаре на коллегии минздрава Коми.

Ведомство продолжит обеспечивать ремонты зданий больниц и их оснащение современным оборудованием (в том числе по линии новой программы — модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2021–2025 годы), передает ИА «Комиинформ».

Пополнение штатов государственных медучреждений позволит охватить большее число жителей диагностикой и лечением всего спектра заболеваний. Для этого, в частности, до конца 2021 года предстоит завершить строительство и ввести в эксплуатацию 19 ФАПов, открытия которых в глубинке ждали еще в прошлом году.