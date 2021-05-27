Россия выразила готовность наращивать транспортное сообщение с Белоруссией

Россия готова при первой возможности наращивать транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом 27 мая заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Минске.

«Первое, что мы сделаем, конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — сказал Мишустин.

Таким образом Мишустин отреагировал на слова Головченко о том, что количество рейсов между странами стоит вернуть к допандемийному уровню. Эта мера, как отметил Головченко, поддержала бы Белоруссию на фоне санкций Евросоюза (ЕС).

«Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске», — подчеркнул российский премьер.

Мишустин добавил, что Россия поддерживает желание Белоруссии провести расследование инцидента с самолетом.

23 мая лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Также 27 мая глава Евросовета Шарль Мишель указал на то, что ЕС начал работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.