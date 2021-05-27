Дорогу между микрорайоном Удачный и мостом хотят построить в Красноярске

В Красноярске могут построить новую дорогу, которая свяжет микрорайон Удачный и Николаевский мост. Объект включен в генплан города, опубликованный мэрией.

Как сообщили в департаменте градостроительства, проезжую часть предлагается обустроить вдоль Енисея мимо Студгородка и Академгородка. Предполагается, что новая дорога позволит существенно снизить нагрузку на улице Киренского, где из-за большого объема трафика часто возникают заторы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Решение о строительстве будет приниматься на основании общественных слушаний.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в этом году стартует второй этап строительства переезда через Северное шоссе в Солонцах-2. На продолжение работ выделят 200 млн рублей.