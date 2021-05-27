Белгородская область станет регионом-донором и потеряет порядка 3 млрд рублей дотаций. Об этом стало известно на заседания облдумы.

Начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик отметил, что для региона это почетный статус, передает ИА «Абирег». Доходы региона в 2021 году увеличатся на 9,9 млрд рублей в результате роста налога на прибыль горно-металлургических предприятий.

Расходы запланированы в размере 116,6 млрд рублей. Доходы бюджета Белгородской области составят более 111 млрд рублей, из которых 87,8 млрд — собственные налоговые и неналоговые поступления. Соответственно, дефицит достигнет более 5,5 млрд рублей, что составляет 6,27% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.