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Два новых катамарана выйдут на туристические маршруты на Сахалине

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На туристические маршруты Сахалинской области выйдут два новых катамарана отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Новые 12-местные суда будут возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и вдоль Тонино-Анивского полуострова. В качестве перевозчика выступит дальневосточная компания, официально зарегистрированная в качестве сахалинского туроператора, пишет ИА SakhalinMedia.

Всего разработано четыре маршрута: Невельск – мыс Крильон, Невельск – остров Монерон Корсаков – маяк Анива и Охотское – маяк Анива. Также рассматриваются другие направления.

Отмечается, что катамараны обладают повышенной мореходностью и остойчивостью. Судна оснащены современными системами безопасности.

Ожидается, что катамараны начнут работу в начале июня. Стоимость за поездку будет варьироваться от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Наша задача — сделать рынок морских туристических перевозок более комфортным, разнообразным, а главное, безопасным для сахалинцев и гостей региона. Это только первый шаг на пути к данной цели», — заявил министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский. Уже сейчас ведутся переговоры по сотрудничеству с другими инвесторами, желающими заняться морскими перевозками.

4 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм в 2021 году может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошедшим годом.

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