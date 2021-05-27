Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о правах коренных народов

Верховная рада рассмотрит скандальный законопроект Владимира Зеленского. Документ определяет права коренных народов Украины. Президент призвал к скорейшему одобрению его инициативы и назвал ее неотложной. По сути, власти официально хотят разделить население на две части, передает телеканал «Известия».

Особенное положение будут занимать этносы, которые сформировались на территории Украины. Этим народам законопроект гарантирует ряд привилегий, в том числе образование на родном языке и политическое представительство. Запрещается разжигание расовой, этнической, религиозной ненависти, направленной против них.

Согласно новому законопроекту, этнические меньшинства привилегий никаких не получают. К «некоренным» народам отнесли русских, а также венгров, поляков и цыган. В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон об украинском языке в качестве государственного. В документе прописаны отдельно языковые права «коренных народов» и просто «национальных меньшинств». Новый проект фактически выделяет титульную нацию. Ситуацию на Украине сравнивают с нацистской Германией в 1930-х годов.

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