Первое судно на подводных крыльях отправится из Чебоксар в Казань

Первое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» отправится из Чебоксар в Казань в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Центрального конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева.

Спуск судна состоялся на собственной верфи конструкторского бюро под Чкаловском, заявили в ведомстве. До конца 2021 года будут построены и введены в эксплуатацию еще пять судов на подводных крыльях, информирует Inkazan.ru.

«Первый из трех СПК «Валдай 45Р» для Чувашии отправится по маршруту Чебоксары–Казань уже в этот навигационный период», — пообещали в ведомстве.