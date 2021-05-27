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Первое судно на подводных крыльях отправится из Чебоксар в Казань

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Первое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» отправится из Чебоксар в Казань в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Центрального конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева.

Спуск судна состоялся на собственной верфи конструкторского бюро под Чкаловском, заявили в ведомстве. До конца 2021 года будут построены и введены в эксплуатацию еще пять судов на подводных крыльях, информирует Inkazan.ru.

«Первый из трех СПК «Валдай 45Р» для Чувашии отправится по маршруту Чебоксары–Казань уже в этот навигационный период», — пообещали в ведомстве.

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