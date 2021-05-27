В Москве тренера отправили под домашний арест за выстрел в голову женщине

Коптевский суд Москвы поместил на два месяца под домашний арест тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, выстрелившего женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 21 мая на Ивановской улице, передает РЕН ТВ. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, а Егоров написал явку с повинной.

В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным РЕН ТВ, мужчина ранее уже привлекался к ответственности, его обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что 42-летнего Ивана Можаева, выступающего под псевдонимом DJ IVO, задержали после распыления газа в лицо 18-летнему юноше. Пострадавшему юноше вызвали скорую помощь.