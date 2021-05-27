Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине вновь намерены подать на экстрадицию Януковича из России
Мир
Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов
Мир
Премьер-министр России прибыл в Минск
Мир
Адвокат Сапеги вновь не смог встретиться со своей подзащитной
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза
Мир
Моряки пожаловались на плохое состояние единственной субмарины ВМС Польши
Общество
Москвичи рассказали о нашествии уток

Эксперты рассказали о сферах применения 6G

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сети связи шестого поколения (6G) можно будет применять не только в привычных смартфонах и подключенных к интернету устройствах (M2M), но и в имплантах. Об этом рассказала директор по технологиям мобильной связи в регионах Восточная и Центральная Европа, Центральная Азия компании Nokia Лидия Варукина на конференции «ComNews Wireless Russia & CIS: сети LTE, 5G и IoT» 27 мая.

Шестая передача: ученые создали скоростной роутер для сетей 6G
Российский волновод, работающий в высокочастотном терагерцовом диапазоне, разгонит интернет до тысяч гигабит в секунду

«Ожидается большое количество устройств через десяток лет. Это не только привычные нам смартфоны, M2М-устройства, но и импланты. Здесь будет сращивание телекоммуникаций с бионикой», — сказала Варукина.

По ее словам, сейчас отрасль находится в первичной фазе, когда нужно понять, какие будут устройства. Затем предстоит решить, какие услуги будут востребованы на рынке. После этого будут вырабатываться системные требования к архитектуре и решаться конкретные технические задачи.

Лидия Варукина указала, что в 6G скорости будут два раза быстрее, задержки — меньше и лучше точность определения устройств. При этом архитектура сети должна быть такой, чтобы не вся нагрузка ложилась на абонентские устройства, а можно было отделять некие вычислительные задачи и распределять их между сетевыми узлами.

К 2030 году должны появиться технологии, которые обеспечат скорость интернета около 1 Терабита в секунду, уточнил руководитель Лидирующего исследовательского центра 5G Сколтеха Виталий Шуб. Для 6G придется использовать новую элементно-компонентную базу и технологические процессы ее изготовления из-за развертывания в высоких частотных диапазонах.

В августе прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. По его словам, планы пока находятся на начальном этапе. Также министр отметил, что на данный момент следует развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021