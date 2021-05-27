Эксперты рассказали о сферах применения 6G

Сети связи шестого поколения (6G) можно будет применять не только в привычных смартфонах и подключенных к интернету устройствах (M2M), но и в имплантах. Об этом рассказала директор по технологиям мобильной связи в регионах Восточная и Центральная Европа, Центральная Азия компании Nokia Лидия Варукина на конференции «ComNews Wireless Russia & CIS: сети LTE, 5G и IoT» 27 мая.

«Ожидается большое количество устройств через десяток лет. Это не только привычные нам смартфоны, M2М-устройства, но и импланты. Здесь будет сращивание телекоммуникаций с бионикой», — сказала Варукина.



По ее словам, сейчас отрасль находится в первичной фазе, когда нужно понять, какие будут устройства. Затем предстоит решить, какие услуги будут востребованы на рынке. После этого будут вырабатываться системные требования к архитектуре и решаться конкретные технические задачи.



Лидия Варукина указала, что в 6G скорости будут два раза быстрее, задержки — меньше и лучше точность определения устройств. При этом архитектура сети должна быть такой, чтобы не вся нагрузка ложилась на абонентские устройства, а можно было отделять некие вычислительные задачи и распределять их между сетевыми узлами.



К 2030 году должны появиться технологии, которые обеспечат скорость интернета около 1 Терабита в секунду, уточнил руководитель Лидирующего исследовательского центра 5G Сколтеха Виталий Шуб. Для 6G придется использовать новую элементно-компонентную базу и технологические процессы ее изготовления из-за развертывания в высоких частотных диапазонах.

В августе прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. По его словам, планы пока находятся на начальном этапе. Также министр отметил, что на данный момент следует развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах.