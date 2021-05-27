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Штурмующие центр занятости французские фермеры недовольны политикой страны

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Французские фермеры штурмовали центр занятости в Париже. Протестующие требуют принять их в Елисейском дворце, передает телеканал «Известия». Представители отрасли недовольны аграрной политикой страны. Новые правила финансирования урежут дотации сельскому хозяйству. Введение «зеленых технологий» приведет к удорожанию продукции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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