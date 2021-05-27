Постпред России при Евросоюзе оценил позицию Запада по Белоруссии

Действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, в частности, касающиеся авиасообщения, являются странными и чудовищными. Об этом 27 мая заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в нынешней позиции западных стран трудно поддаются логике, действия их «странные и чудовищные».

«Я думаю, такая оценка не является преувеличением, потому что в позиции стран Запада — не только Евросоюза — трудно найти элементарную логику», — указал Чижов.

Он пояснил ситуацию по итогам саммита ЕС, прошедшего в начале недели, в ходе которого были приняты меры по ограничению авиасообщения с Белоруссией. Лидерами ЕС был поставлен вопрос о необходимости проведения скорейшего объективного международного расследования, с подключением ИКАО, по ситуации с самолетом Ryanair, отметил Чижов, однако «тут же, в том же документе, буквально через запятую» было указана необходимость срочного закрытия воздушного пространства Белоруссии и введения против нее санкций.

«Но позвольте, господа, вы за расследование или вам расследование не нужно, потому что вы уже определили виновных и предвосхитили результаты того самого расследования, которое еще даже не начиналось?» — спросил Чижов, добавив, что «подобные алогичные пируэты» наблюдались уже не раз и они только усугубляют ситуацию.

Из-за инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося, страны Запада осудили действия белорусских властей и ввели против республики ряд ограничений. В частности, они запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить задержанного после посадки самолета Романа Протасевича, бывшего главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

27 мая стало известно, что ЕС начал работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске. Германия задумалась о принятии мер в отношении транзита газа через территорию Белоруссии, заявил в тот день глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.