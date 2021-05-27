Премьер-министр России прибыл в Минск

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы провести переговоры с главой кабмина Белоруссии Романом Головченко и принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Мишустин и Головченко договорились провести переговоры перед заседанием Совета глав правительств, которое пройдет 28 мая, передает RT.

24 мая российский премьер провел телефонные переговоры с белорусским коллегой, в ходе которых стороны обсудили вопросы отношений двух стран и интеграции в Союзном государстве.

В свою очередь, Головченко поднял вопрос о самолете Ryanair, экстренно приземлившемся в Минске 23 мая, и обсудил недружественные шаги Европы в отношении данной ситуации.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко 28 мая в Сочи президенты России и Белоруссии планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Белорусский лидер в том числе расскажет Путину об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair. Будут обсуждаться и вопросы задержания гражданки России Софии Сапеги, которая в настоящее время находится в СИЗО в Минске.

Накануне Лукашенко заявил, что у Сапеги есть вид на жительство в республике, сообщает телеканал «Звезда».