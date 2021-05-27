Врач перечислил необходимые в путешествиях лекарства

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил медицинские препараты, которые необходимо брать с собой в путешествия.

В интервью телеканалу «Звезда», опубликованном 27 мая, для начала эксперт посоветовал всегда брать с собой полис обязательного медицинского страхования. Также в том случае, если у человека имеются какие-либо хронические заболевания, ему необходимо брать с собой препараты, назначенные его лечащим врачом.

По мнению специалиста, всегда под рукой должны быть бинт, жаропонижающие средства, антигистаминные препараты, пластыри и перекись водорода.

Не исключая отравлений в отпуске, врач порекомендовал также взять с собой средства для восстановления водно-солевого баланса.

Накануне Вознесенский рассказал, что самым безопасным транспортом для путешествий во время пандемии стал индивидуальный транспорт. По словам специалиста, вероятность заражения стремится к нулю в таком виде транспорта, где путешествует одна семья.

Если же речь идет о транспорте с большим количеством помещений в одном замкнутом пространстве со слабой вентиляцией, то риск заболеть коронавирусом возрастает.