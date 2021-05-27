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Пушков отреагировал на заявление президента Польши о «ненормальной» России

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Польскому президенту Анджею Дуде нужно оценить свою политику, чтобы увидеть одного из сторонников агрессивного подхода. Такое мнение 27 мая высказал сенатор Алексей Пушков.

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«Польскому президенту надо посмотреть в зеркало — на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому», — сказал Пушков.

Пушков также отметил, что заявление польского лидера отражает его недовольство тем, что политика Варшавы в адрес Москвы терпит провал.

«Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв. России после такого заявления было бы логично включить Польшу в список недружественных стран», — цитирует Пушкова «Взгляд».

Сенатор добавил, что вся политика Польши в настоящее время направлена на прошлое, что исключает нормальные отношения в настоящем.

26 мая президент Польши обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя в четверг это высказывание, заявил, что России не стоит реагировать на каждое антироссийское высказывание, пока дело не касается вопросов безопасности или исторической памяти.

Заявление польского лидера 27 мая также оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные высказывания иностранного лидера.

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