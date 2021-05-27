Посылку с драгоценностями на 1,7 млн рублей задержали в Брянской области

Сотрудники Володарского таможенного поста в Брянской области задержали посылку с ювелирными изделиями. Стоимость драгоценностей оценивается более чем в 1,7 млн рублей.

По данным таможни, в посылке находились наручные часы, монеты, ювелирные изделия из металлов белого и желтого цветов и другие предметы. Всего изъято 152 изделия. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В таможенной декларации сведения о пересылаемых товарах обнаружены не были, при этом их стоимость превышает допустимую сумму, которую разрешено перемещать через границу без декларирования.

По факту незаконной пересылки возбуждено уголовное дело.

В апреле сотрудники МВД России обнаружили 120 т контрабандных табачных изделий, ввезенных на территорию страны из стран Аравийского полуострова. Стоимость контрабандной партии приравнивается к $2,4 млн. По версии следствия, поставку продукции организовал 42-летний житель Ростова-на-Дону.