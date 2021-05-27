Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине вновь намерены подать на экстрадицию Януковича из России
Мир
Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов
Мир
Премьер-министр России прибыл в Минск
Мир
Адвокат Сапеги вновь не смог встретиться со своей подзащитной
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза
Мир
Моряки пожаловались на плохое состояние единственной субмарины ВМС Польши
Общество
Москвичи рассказали о нашествии уток

Уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в девять раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В девять раз выросла безработица за 2020 год в Нижнем Тагиле. По данным городского центра занятости, на учет в качестве безработных в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» встали 14 057 человек, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (7339 человек).

По состоянию на 1 января 2021 года в службе занятости было зарегистрировано 7140 человек, что больше в 9,4 раза уровня на ту же дату прошлого года (755 человек), пишет «ТагилСити.Ру». Большая часть нетрудоустроенных — это молодежь в возрасте 16–29 лет (1897 человек), что в 14,2 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года. Потерявшим работу горожанам предложили заняться уборкой улиц и мытьем посуды.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 13 мая рассказал о восстановительном процессе на рынке труда. По состоянию на конец марта численность занятых увеличилась на 644 тыс. человек, подчеркнул Котяков. Минтруд фиксирует прирост вакансий по всем регионам, сегодня соискателям доступно более 1,6 млн позиций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021