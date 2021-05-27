Уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в девять раз

В девять раз выросла безработица за 2020 год в Нижнем Тагиле. По данным городского центра занятости, на учет в качестве безработных в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» встали 14 057 человек, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (7339 человек).

По состоянию на 1 января 2021 года в службе занятости было зарегистрировано 7140 человек, что больше в 9,4 раза уровня на ту же дату прошлого года (755 человек), пишет «ТагилСити.Ру». Большая часть нетрудоустроенных — это молодежь в возрасте 16–29 лет (1897 человек), что в 14,2 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года. Потерявшим работу горожанам предложили заняться уборкой улиц и мытьем посуды.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 13 мая рассказал о восстановительном процессе на рынке труда. По состоянию на конец марта численность занятых увеличилась на 644 тыс. человек, подчеркнул Котяков. Минтруд фиксирует прирост вакансий по всем регионам, сегодня соискателям доступно более 1,6 млн позиций.